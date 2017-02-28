Форма поиска по сайту

28 февраля 2017, 12:20

Происшествия

Американские киноакадемики извинились за ошибку на "Оскаре"

Фото: oscar.go.com

Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" за ошибку при объявлении победителя в номинации "Лучший фильм" на 89-й церемонии вручения премии "Оскар". Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге организации.

"Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" на церемонии вручения "Оскаров", – отмечается в сообщении.

Полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Киноакадемия уточнила, что продолжает выяснение обстоятельств случившегося и примет все необходимые меры.

На церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье, 26 февраля, картину, одержавшую победу в самой престижной номинации "Лучший фильм", предоставляли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена фильму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.

Однако после организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась "Лунному свету" Барри Дженкинса – фильму о взрослении афроамериканского подростка в бедных районах Майами.

89-я церемония вручения престижных наград за заслуги в области кинематографа состоялась 26 февраля в зале "Долби" в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые стал комик, телеведущий Джимми Киммел.

Победителями в главных номинациях стали:

  • Лучший фильм – "Лунный свет" Барри Дженкинса;
  • Лучший актер – Кейси Аффлек ("Манчестер у моря");
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет");
  • Лучший актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды");
  • Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря");
  • Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс ("Лунный свет");
  • Лучший анимационный фильм – "Зверополис";
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади;
  • Лучший документальный фильм — "О. Джей: Сделано в Америке";
  • Лучшая работа оператора – Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучшая музыка к фильму (композитор) – Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучшая песня к фильму – Sity of Stars ("Ла-Ла Ленд").

