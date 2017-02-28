Американские киноакадемики извинились за ошибку на "Оскаре"

Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" за ошибку при объявлении победителя в номинации "Лучший фильм" на 89-й церемонии вручения премии "Оскар". Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге организации.

"Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" на церемонии вручения "Оскаров", – отмечается в сообщении.

Полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Киноакадемия уточнила, что продолжает выяснение обстоятельств случившегося и примет все необходимые меры.

На церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье, 26 февраля, картину, одержавшую победу в самой престижной номинации "Лучший фильм", предоставляли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена фильму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.

Однако после организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась "Лунному свету" Барри Дженкинса – фильму о взрослении афроамериканского подростка в бедных районах Майами.