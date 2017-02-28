Американские киноакадемики извинились за ошибку на "Оскаре"

Фото: oscar.go.com
Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" за ошибку при объявлении победителя в номинации "Лучший фильм" на 89-й церемонии вручения премии "Оскар". Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге организации.
"Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" на церемонии вручения "Оскаров", – отмечается в сообщении.
Полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Киноакадемия уточнила, что продолжает выяснение обстоятельств случившегося и примет все необходимые меры.
На церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье, 26 февраля, картину, одержавшую победу в самой престижной номинации "Лучший фильм", предоставляли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена фильму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.
Однако после организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась "Лунному свету" Барри Дженкинса – фильму о взрослении афроамериканского подростка в бедных районах Майами.
Победителями в главных номинациях стали:
- Лучший фильм – "Лунный свет" Барри Дженкинса;
- Лучший актер – Кейси Аффлек ("Манчестер у моря");
- Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд");
- Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет");
- Лучший актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды");
- Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд");
- Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря");
- Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс ("Лунный свет");
- Лучший анимационный фильм – "Зверополис";
- Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади;
- Лучший документальный фильм — "О. Джей: Сделано в Америке";
- Лучшая работа оператора – Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд");
- Лучшая музыка к фильму (композитор) – Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд");
- Лучшая песня к фильму – Sity of Stars ("Ла-Ла Ленд").