Главный фильм года на церемонии "Оскара" назвали по ошибке

Фото: oscars.org
"Лучший фильм" на церемонии вручения премии "Оскар-2017" объявили дважды. Сначала победителем был назван "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла, позже – после извинений – объявили реального победителя, фильм Барри Дженкинса "Лунный свет".
"Я знал, что испорчу это шоу!" – воскликнул ведущий церемонии комик Джимми Киммел. Актер Уоррен Битти, вручавший награду в главной номинации, также признал свою ошибку.
Заминку объяснили перепутанными за кулисами конвертами.
Сообщение о победе "Ла-Ла Ленда" появилось также и в официальном твиттере премии, однако вскоре было удалено.
"Ла-Ла Ленд", который первоначально был объявлен обладателем премии за лучшую картину года, был номинирован на премию 14 раз – и главная интрига была закручена вокруг него. Процент полагавших, что главная награда также уйдет к трагикомическому фильму-мюзиклу Шазелла, был высок.
Мюзикл собрал в общей сложности шесть статуэток. Шазелл получил награду за лучшую режиссуру, Эмма Стоун – за главную женскую роль, награды были также вручены авторам саундтрека и заглавной песни City Of Stars, оператору и художнику-постановщику.
"Лунный свет", признанный лучшим фильмом, получил в общей сложности три "Оскара" – в том числе за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али).
89-я церемония вручения престижных наград за заслуги в области кинематографа состоялась 26 февраля в зале "Долби" в Лос-Анджелесе.
Победителями в главных номинациях стали:
- Лучший фильм – "Лунный свет" Барри Дженкинса;
- Лучший актер – Кейси Аффлек ("Манчестер у моря";
- Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд");
- Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет");
- Лучший актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды";
- Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд");
- Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря");
- Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс ("Лунный свет");
- Лучший анимационный фильм – "Зверополис";
- Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади;
- Лучший документальный фильм — "О. Джей.: Сделано в Америке";
- Лучшая работа оператора – Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд");
- Лучшая музыка к фильму (композитор) – Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд");
- Лучшая песня к фильму – Sity of Stars ("Ла-Ла Ленд").