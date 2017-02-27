Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 09:22

Происшествия

Главный фильм года на церемонии "Оскара" назвали по ошибке

Фото: oscars.org

"Лучший фильм" на церемонии вручения премии "Оскар-2017" объявили дважды. Сначала победителем был назван "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла, позже – после извинений – объявили реального победителя, фильм Барри Дженкинса "Лунный свет".

"Я знал, что испорчу это шоу!" – воскликнул ведущий церемонии комик Джимми Киммел. Актер Уоррен Битти, вручавший награду в главной номинации, также признал свою ошибку.

Заминку объяснили перепутанными за кулисами конвертами.

Сообщение о победе "Ла-Ла Ленда" появилось также и в официальном твиттере премии, однако вскоре было удалено.

"Ла-Ла Ленд", который первоначально был объявлен обладателем премии за лучшую картину года, был номинирован на премию 14 раз – и главная интрига была закручена вокруг него. Процент полагавших, что главная награда также уйдет к трагикомическому фильму-мюзиклу Шазелла, был высок.

Мюзикл собрал в общей сложности шесть статуэток. Шазелл получил награду за лучшую режиссуру, Эмма Стоун – за главную женскую роль, награды были также вручены авторам саундтрека и заглавной песни City Of Stars, оператору и художнику-постановщику.

"Лунный свет", признанный лучшим фильмом, получил в общей сложности три "Оскара" – в том числе за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али).

89-я церемония вручения престижных наград за заслуги в области кинематографа состоялась 26 февраля в зале "Долби" в Лос-Анджелесе.

Победителями в главных номинациях стали:

  • Лучший фильм – "Лунный свет" Барри Дженкинса;
  • Лучший актер – Кейси Аффлек ("Манчестер у моря";
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет");
  • Лучший актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды";
  • Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря");
  • Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс ("Лунный свет");
  • Лучший анимационный фильм – "Зверополис";
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади;
  • Лучший документальный фильм — "О. Джей.: Сделано в Америке";
  • Лучшая работа оператора – Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучшая музыка к фильму (композитор) – Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд");
  • Лучшая песня к фильму – Sity of Stars ("Ла-Ла Ленд").

