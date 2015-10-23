"Будильник" и "Балалайка": чем вооружен столичный ОМОН

Фото: m24.ru/Александр Авилов

23 октября – профессиональный праздник у столичного ОМОНа. В этот день в 1987 году приказом МВД СССР на базе 2-го полка ППС был создан отряд милиции специального назначения ГУВД Москвы.

ОМОН занимается операциями по поддержанию правопорядка, проверкой наиболее криминогенных мест, ликвидацией вооруженных преступников, а также обнаружением и задержанием террористов и членов бандгрупп.

Для таких операций нужно специальное снаряжение. Какое – m24.ru рассказали инспектор вооружения, лейтенант полиции Сергей Рысев, и командир моторизованной роты боевых и специальных машин, майор полиции Алексей Масалов.

История подразделения Подразделением-предшественником современного ОМОНа была рота, созданная в 1945 году для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции. После мероприятия рота вернулась в Москву, где ее взял в свое подчинение НКВД и включил в резервный полк бывших фронтовиков. Подразделением-предшественником современного ОМОНа была рота, созданная в 1945 году для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции. После мероприятия рота вернулась в Москву, где ее взял в свое подчинение НКВД и включил в резервный полк бывших фронтовиков. В 1954 году подразделение переименовали в Оперативный полк милиции, который нес службу на фестивалях молодежи и студентов, а также на XXII Олимпийских играх 1980 года. В 1987 году для усиления борьбы с преступностью, групповыми и массовыми правонарушениями на базе полка был создан отряд милиции специального назначения, который и был переименован в ОМОН.



Пистолеты

Самый популярный в столичном ОМОНе пистолет – ПМ, или пистолет Макарова. Впрочем, ему на смену уже приходит пистолет Ярыгина. Главные отличия: применяемый патрон (9х18 в ПМ и 9х19 в Ярыгина). Также на новинку можно прикрепить фонарик и лазерный целеуказатель. Кстати, фонарь нужен не только для освещения: у него есть режим стробоскопа. В темной комнате короткие вспышки света сильно дезориентируют противника.

Еще один представитель "классического" семейства пистолетов – Glock-17, который состоит на вооружении полиции по всему миру. Из главных его достоинств – надежность, простота в обращении и небольшой вес (у него легкая пластиковая рама). Также его особенность – это предохранитель на спусковом крючке и два предохранителя на затворной раме.

Не забыли в ОМОНе и про Стечкина – пистолет с очень длинным стволом и режимом автоматического огня. В комплекте со Стечкиным идет кобура, которая пристегивается к рукоятке. С ней пистолет превращается в небольшой автомат.

Еще один пистолет – СР1 "Вектор", он отличается высокой мощностью (патрон 9х21), простреливает бронежилет третьего класса. К нему есть бронебойная пуля, которая пробивает двигатель автомобиля.

Иногда бойцам спецподразделения необходимо полное отсутствие звуков, и тут на помощь приходит бесшумный пистолет ПСС. Его секрет – не в глушителе, как принято думать, а в специальном патроне СП4. На первый взгляд видно только гильзу, пуля находится внутри и она похожа на металлический стержень. В патроне стоит поршень, который в результате сгорания пороха выталкивает стержень, и он летит. Также поршень запирает дульце гильзы, то есть пороховые газы не выходят. По некоторым данным, изначально ПСС выпускался для бойцов подразделений ГРУ (главного разведуправления).

На вооружении ОМОНа есть не только "убойные" пистолеты – в арсенале подразделения есть ПБ 4-СП, травматическое оружие. Внешне напоминает знаменитую "Осу", только ствол длиннее.

Фотогалерея 1 из 5

Пистолеты-пулеметы

Пистолет-пулемет – это по сути автомат, но предназначенный для стрельбы пистолетными патронами. Из этого типа оружия у ОМОНа есть "Клин", поступивший на вооружение МВД более 20 лет назад, и ПП-2000 – он оборудован фонарем, имеет затвор как для левши, так и для правши, темп стрельбы – 600-800 выстрелов в минуту.

Особняком стоит СР2-М, известный как "Вереск". У него коллиматорный прицел и передняя рукоятка, скорость стрельбы – 900 выстрелов в минуту, что выше "собратьев". Носить с собой кучу патронов нет необходимости – у пистолета снимается приклад, и туда можно вставить еще один магазин, желательно подлиннее – тогда им можно упереться в плечо. Именно поэтому у магазинов для "Вереска" рифленые обоймы.

Другое чудо российской инженерной мысли – ПП "Бизон" с ПМовскими патронами 9х18 и магазином шнекового типа (длинный барабан). Те, кто впервые его видят, думают, что это гранатомет. Объем магазина 64 патрона. По мнению специалистов, удобнее, когда обойма находится в пистолетной рукояти, потому что если полностью зарядить шнековый магазин, то ствол пистолета опустится, а во время стрельбы обойма становится легче и оружие поднимается наверх.

Похож на "Бизон", но лучше – пистолет-пулемет "Витязь". У него мощнее патрон – 9х19, передняя рукоятка, фонарик и целеуказатель. Также у него скреплены специальной стяжкой два магазина - раньше их перематывали изолентой.

Фотогалерея 1 из 5

Автоматы

Как и у многих спецподразделений, у ОМОНа есть автоматы Калашникова, но модернизированные – АК-104 с укороченным стволом и АК-103. Характеристики остались прежними, единственное отличие – вес: с пластиковым прикладом, пластиковым цевьем и пластиковым магазином он весит значительно меньше "старшего брата".



Кроме того, под АК выпускают много дополнительного оборудования: телескопические приклады, более удобные рукоятки, цевье и дульный тормоз.

Помимо традиционных автоматов, есть и малогабаритные 9А-91, СР3-М "Вихрь" и АС "Вал". Принципиальное отличие – у "Вала" нельзя снимать глушитель, он является продолжением ствола, а в СР3-М "Вихрь" это сделать можно.

Автомат чуть больше – "Гроза", который официально называется "стрелково-гранатометным комплексом". Среди его достоинств – нетрадиционная для российского оружия схема "булл-пап" (рукоятка вынесена далеко вперед), надежность, хорошая кучность, масса вариантов для модернизации.

Фотогалерея 1 из 2

Специальное оружие

Специальное оружие потому так называется, что выполняет особенные задачи – устранение противника на дальних дистанциях, зачистка укрепленных сооружений, стрельба через преграду.

Например, снайперские винтовки ВСС "Винторез" и СВД (в народе - "Балалайка"). Первая создана для быстрого, а порой и скрытного перемещения, легко собирается и разбирается. Также она позволяет вести автоматический огонь. у СВД немного другое назначение: тяжелая, габаритная, эта винтовка предназначена для поражения целей на расстоянии до 1,3 километра против 400 метров у "Винтореза".

Еще одна винтовка – СВ-98, ее отличие в болтовом механизме (после выстрела каждый раз нужно досылать патрон в патронник), такие винтовки считаются более точными.

Практически противоположное оружие – гранатометы. У ОМОН их два: 6Г-30, который называют "Будильник", и ГМ-94. Первый – револьверного типа: в барабане шесть гранат, после выстрела блок поворачивается. Второй больше похож на дробовик: магазин у него над стволом, перезаряжается он как ружье – передергиванием цевья. ГМ 94 точнее, мощнее, больше разновидностей гранат (термобарические, со слезоточивым газом). Также на вооружении ОМОН есть противотанковые гранатометы РПГ-7 и одноразовые РПГ-18 "Муха".

Еще для особых случаев есть пулемет "Печенег", который пришел на смену обычному ПК (пулемет Калашникова). В ПК стволы меняются после перегрева, а здесь этого делать не нужно - он с воздушным охлаждением, улучшенной точностью и кучностью поражения цели.

Фотогалерея 1 из 7

Автомобили и БТР

В числе специальных машин, которые есть у ОМОН, водометы, бронированные грузовики, внедорожники и даже БТР. Начнем с первых.

Самая известная машина с водометами – "Лавина": у нее четыре лафета (два вверху, два внизу). В отличие от более современных и легких КАМАЗа и Mercedes, экипаж состоит их четверых человек: водителя, командира специальной машины и двоих стрелков. Командир специальной машины также управляет двумя нижними лафетными стволами. Внутри кузова – силовая установка: маршевый двигатель и вспомогательный двигатель для водометной установки.

Более современный автомобиль создан на базе КАМАЗ, его называют "Шторм". Он почти не отличается от более раннего аналога Mercedes: у него два лафетных ствола, обвал для разрушения преград, камеры и видеонаблюдение по периметру, а также система газовой защиты и система пожаротушения.

Фото: предоставлено пресс-службой ОМОН ГУ МВД России по Москве

В среднем машины возят с собой по шесть тонн воды. Есть три режима работы водомета: короткие импульсы, длинные и непрерывный режим.Полная бочка расходуется при коротких импульсах за 10 минут, при длинных – за 6,5 минут, в непрерывном режиме – за 4 минуты и 40 секунд. Заправлять машины можно почти где угодно: пожарный рукав, люки, открытые водоемы.

В качестве бронированной машины поддержки ОМОН использует БТР с крупнокалиберным пулеметом. Броневики поставили около 20 лет назад, они находятся в строю и по сей день, но в чем-то их заменяют "Тигры". В 1997 году Минобороны ОАЭ заказало себе броневики на базе грузовиков ГАЗ, и одна из дочерних компаний Горьковского автозавода выпустила партию. С контрактом на "Тигры" не получилось, но на броневики обратило внимание МВД, их адаптировали для наших условий и поставили на вооружение.

В целом "Тигр" по своим характеристикам очень близок БТР: девять человек помещается в первой машине и 10 – во второй. Бронезащита близкая по классу: у "Тигра" она пятого класса плюс изнутри он обшит кевларом, который удерживает осколки. В числе отличий: "Тигр" быстрее и маневреннее БТР, им удобнее управлять. Бронетранспортер же выступает в роли поддержки: у него есть огневая мощь, а также особенности брони позволяют избежать прямого попадания снаряда.

Для перевозки личного состава используются защищенные грузовики . В частности, у бойцов есть "Урал" скрытого бронирования, у него литая капсула для личного состава (выдерживает 6 килограммов тротила). Другой грузовик – на базе "КамАЗа". Он защищен легкой броней – особенности производителя.

Фотогалерея 1 из 8

В создании техники для спецподразделений, участвуют не только инженеры – к работе приглашают и самих бойцов, которые вносят предложения, обсуждают, что им нравится, а что – нет. В частности, в тесном сотрудничестве со "Спецтехникой" собирался бронированный "Урал". Представители ОМОН там практически жили, и в итоге вышла очень удобная, по заверению полицейских, машина.

Что будет в будущем

С 20 по 23 октября на ВДНХ проходила выставка "Интерполитех", на которой было представлено в том числе и новое снаряжение для специальных подразделений. В частности, более удобный шлем "Джета-СО", который стал более прочным и огнеупорным; специальный щит на колесах и со встроенным фонарем; бронежилет для собак и рюкзак с рукавом для подачи патронов в пулемет емкостью на 600 патронов.

Кроме того, свои новинки показали и автопроизводители – в частности, "Урал" представил бронированные грузовики "ВВ" и "Урал-Next". КамАЗ же показал небронированную машину для перевозки личного состава АТНП-5350 на базе КамАЗ-5350.

Фотогалерея 1 из 4

Сергей Блохин