23 октября 2012, 15:51

Безопасность

В Нигерии арестовано судно с российским экипажем, перевозившее оружие

Военно-морские силы Нигерии арестовали российское судно, передает "Интерфакс" со ссылкой на нигерийские СМИ. Власти страны подозревают экипаж корабля в перевозке оружия и боеприпасов.

По словам контр-адмирала ВМС Нигерии Амина Икиоды, судно было арестовано на рейде Лагоса в минувшую субботу. На борту обнаружены 14 автоматов Калашникова, 42 винтовки и более 8,5 тысяч боеприпасов.

Сейчас судно находится на территории одной из баз ВМС Нигерии.

По словам Икиоды, судно вошло в территориальные воды страны без надлежащего уведомления с грузом оружия, что противоречит законам Нигерии.

Российский МИД пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, 17 октября стало известно о том, что в Нигерии похитили 6 российских моряков. Буксир Bourbon Liberty 249, принадлежащий французской компании Bourbon, был захвачен пиратами, в плену оказались 6 россиян и 1 эстонец.

оружие арест нигерия чп

