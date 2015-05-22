На жителя Москвы завели дело из-за хранения частей пулеметов

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На жителя Москвы завели уголовное дело из-за хранения дома арсенала оружия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В поле зрения оперативников мужчина попал в начале 2015 года. В ходе слежки было установлено, что он организовал дома мастерскую по изготовлению оружия.

В феврале домой к "мастеру" нагрянули с обыском, в ходе которого были изъяты два ствола от пулеметов MG-34, автомат Калашникова, обрез, "Маузер", ствол с коробкой от "Люгера" и "Браунинг", а также 250 патронов.

20 мая на подозреваемого завели дело по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия" и отпустили под подписку о невыезде. в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Недавно у еще одного жителя Москвы нашли арсенал оружия и 26 тысяч патронов. В мастерской и дома у подозреваемого были найдены автомат Калашникова, четыре пистолета Gloсk, два "нагана", два ПМ, револьвер Zoraki, ТТ, СZ и 13 гранат.

В апреле 2015 года подмосковным полицейским удалось обезвредить банду торговцев оружием. При проведении обыска по месту проживания подозреваемых изъято более 7,5 тысячи патронов калибра 7,62 мм.