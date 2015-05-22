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22 мая 2015, 09:43

Происшествия

На жителя Москвы завели дело из-за хранения частей пулеметов

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

На жителя Москвы завели уголовное дело из-за хранения дома арсенала оружия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В поле зрения оперативников мужчина попал в начале 2015 года. В ходе слежки было установлено, что он организовал дома мастерскую по изготовлению оружия.

В феврале домой к "мастеру" нагрянули с обыском, в ходе которого были изъяты два ствола от пулеметов MG-34, автомат Калашникова, обрез, "Маузер", ствол с коробкой от "Люгера" и "Браунинг", а также 250 патронов.

20 мая на подозреваемого завели дело по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия" и отпустили под подписку о невыезде. в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Недавно у еще одного жителя Москвы нашли арсенал оружия и 26 тысяч патронов. В мастерской и дома у подозреваемого были найдены автомат Калашникова, четыре пистолета Gloсk, два "нагана", два ПМ, револьвер Zoraki, ТТ, СZ и 13 гранат.

В апреле 2015 года подмосковным полицейским удалось обезвредить банду торговцев оружием. При проведении обыска по месту проживания подозреваемых изъято более 7,5 тысячи патронов калибра 7,62 мм.

оружие криминал следствие уголовные дела пулеметы запчасти

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