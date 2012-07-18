На северо-западе столицы снова обстреляли автобус

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На северо-западе столицы отмечен новый случай обстрела пассажирского транспорта.

Сообщение об обстреле автобуса поступило в полицию утром 18 июля. Как рассказал водитель рейсового автобуса ЛИАЗ № 687, следовавшего по маршруту Строгино-Щукинская, во время движения по улице Маршала Катукова возле дома 18 он услышал хлопок, остановился и обнаружил отверстие в заднем боковом стекле салона.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции со следственно-оперативной группой. При осмотре автобуса они обнаружили пулю от пневматического оружия диаметром 5,5 миллиметров.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется розыск преступника.

Напомним, что за последнее время в Москве произошло уже несколько подобных случаев. Так, 8 июля неизвестный обстрелял пассажирский автобус на северо-западе Москвы, а 5 июля обстрелу подвергся автобус в Северном Бутово. Подобные происшествия начались в июне. К счастью, к настоящему времени еще никто из пассажиров обстрелянных транспортных средств не пострадал.

В июне зафиксировано несколько случаев обстрела столичного пассажирского автотранспорта. Так, в период с 14 по 16 июня было отмечено десять случаев обстрела автобусов. Чаще всего нападения совершались на северо-западе Москвы.

Руководство столичного главка МВД создало специальную оперативную группу для установления причастных к обстрелу московского транспорта.