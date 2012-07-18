Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

18 июля 2012, 15:07

На северо-западе столицы снова обстреляли автобус

оружие нападение автобусы чп

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-западе столицы отмечен новый случай обстрела пассажирского транспорта.

Сообщение об обстреле автобуса поступило в полицию утром 18 июля. Как рассказал водитель рейсового автобуса ЛИАЗ № 687, следовавшего по маршруту Строгино-Щукинская, во время движения по улице Маршала Катукова возле дома 18 он услышал хлопок, остановился и обнаружил отверстие в заднем боковом стекле салона.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции со следственно-оперативной группой. При осмотре автобуса они обнаружили пулю от пневматического оружия диаметром 5,5 миллиметров.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется розыск преступника.

Напомним, что за последнее время в Москве произошло уже несколько подобных случаев. Так, 8 июля неизвестный обстрелял пассажирский автобус на северо-западе Москвы, а 5 июля обстрелу подвергся автобус в Северном Бутово. Подобные происшествия начались в июне. К счастью, к настоящему времени еще никто из пассажиров обстрелянных транспортных средств не пострадал.

В июне зафиксировано несколько случаев обстрела столичного пассажирского автотранспорта. Так, в период с 14 по 16 июня было отмечено десять случаев обстрела автобусов. Чаще всего нападения совершались на северо-западе Москвы.

Руководство столичного главка МВД создало специальную оперативную группу для установления причастных к обстрелу московского транспорта.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать