Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2015, 12:50

Безопасность

Прямой эфир: церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

18 апреля на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка.

На мероприятии можно будет увидеть классические построения и специальные строевые приемы с оружием. Кавалеристы продемонстрируют конную карусель под музыкальное сопровождение Президентского оркестра.

Смотрите прямую трансляцию на портале нашем сайте в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 18 апреля в 12.00
  • Что: церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка
  • Кто: Президентский оркестр и кавалеристы
  • Кому смотреть: любителям торжественных мероприятий

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
оружие развод караулов Президентский полк почетный караул прямые трансляции Президентский оркестр Московский Кремль Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика