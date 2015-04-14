Прямой эфир: церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
18 апреля на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка.
На мероприятии можно будет увидеть классические построения и специальные строевые приемы с оружием. Кавалеристы продемонстрируют конную карусель под музыкальное сопровождение Президентского оркестра.
Смотрите прямую трансляцию на портале нашем сайте в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 18 апреля в 12.00
- Что: церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка
- Кто: Президентский оркестр и кавалеристы
- Кому смотреть: любителям торжественных мероприятий