Прямой эфир: церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

18 апреля на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка.

На мероприятии можно будет увидеть классические построения и специальные строевые приемы с оружием. Кавалеристы продемонстрируют конную карусель под музыкальное сопровождение Президентского оркестра.

Смотрите прямую трансляцию на портале нашем сайте в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.