Концерн "Калашников" ведет переговоры о сотрудничестве с Beretta

Фото: ИТАР-ТАСС

Концерт "Калашников" ведет переговоры с итальянским объединением Beretta Benelli о создании совместных моделей охотничьих и спортивных ружей. Также фирмы рассчитывают наладить сотрудничество в сфере боевого снаряжения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина, Россия делает акцент на развитие сотрудничества с иностранными партнерами, которое позволило бы отечественному рынку стрелкового оружия расширяться.

Кроме того, российские оружейные компании заинтересованы в совместном производстве различных систем для стрелкового оружия. По словам Рогозина, "нас интересует оптика— как для гражданского оружия, так и для целей реализации гособоронзаказа".