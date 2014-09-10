В Москве задержали мастера по переделке огнестрельного оружия

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Столичные сыщики задержали 62-летнего жителя Москвы, в квартире у которого была оборудована оружейная мастерская, передает пресс-служба городского главка МВД.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были найдены три "огнестрела" и около 100 патронов. По данным оперативников, мужчина занимался переделкой и изготовлением оружия для дальнейшей продажи.

В полиции завели дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия".

Ранее M24.ru сообщало, что у 61-летнего жителя подмосковного Климовска нашли целый арсенал - гранаты, пневматический автомат, газовый револьвер и 250 мелкокалиберных патронов.

Арсенал пенсионер хранил в своем гараже на Индустриальной улице.