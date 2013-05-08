"Лучи боли" и миллион пуль в минуту: самое перспективное оружие в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские ученые испытали пушку нового образца. Как сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники в оборонном комплексе, новое орудие названо термоэлектрохимическим из-за своего принципа работы.

Так, взрывчатое вещество взрывается с помощью плазменной инициации вместо обычного ударника. Само вещество гораздо плотнее пороха, что вкупе с плазмой и электромагнитным импульсом увеличивает скорость полета и дальность стрельбы.

Гонка вооружений была всегда: более мощный снаряд порождал более толстую броню. В связи с этим сетевое издание M24.ru вспоминает перспективные разработки, которые в недалеком будущем появятся на вооружении.

Первым в списке стоит лазер – то, без чего уже невозможно представить любой научно-фантастический фильм, потихоньку ставят на вооружение оборонные ведомства мира. И если никого уже не удивить боевыми лазерами, которые сбивают самолеты, то эта разработка – настоящий ужас для противника.

Условно установку Thermal Laser System называют "лучами боли". Прибор вызывает невыносимое жжение на коже врага. Этот лазер не причиняет вреда, а лишь вызывает болевые ощущения.

Еще одно боевое применение для такого сформированного пучка света – это ПРО. И если "Воздушный лазер" на самолетах, предназначенный для уничтожения ракет, пока только в проекте, то небольшая установка на борту корабля – уже реальность.

Так, летом 2012 года флот США провел испытания боевого лазера, который успешно сбил небольшой беспилотник. Как рассказал M24.ru главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, подобные разработки ведутся и в России. Так, отечественные ученые проектируют лазерную установку воздушного базирования, цель которой - ослепить разведывательные спутники противника.

Если (пока что) медленному лазеру можно помешать поразить цель, то против самого быстрого оружия в мире у противника вряд ли будет шанс. Знакомьтесь – "Металлический шторм".

Австралийские ученые придумали кардинально новый способ стрельбы: в стволе уложены пули, одна за другой. Заряд поджигается независимым электрическим воспламенителем, следующая пуля расширяется, выполняя роль затвора. В зависимости от удаленности снаряда в стволе количество пороха будет разным, обеспечивая идеальное и программируемое время задержки между выстрелами.

Простая конструкция (магазин загружается в ствол целиком), отсутствие гильз и подвижных частей делают пулемет простым в эксплуатации. Схема "Металлического шторма" может применяться и для гранатометов. Но самое удивительное в нем – это скорострельность: миллион снарядов в минуту.

В настоящее время техника постепенно заменяет человека на поле боя: беспилотные самолеты, наводящиеся ракеты и роботы-саперы, но умение стрелять остается главным на протяжении многих веков.

Вскоре все изменится – на рынке вооружений появились самонаводящиеся пули, которые работают по принципу (выстрелил-забыл). В теле такого снаряда находится микропроцессор, а в головной части – оптический сенсор, который задает траекторию пуле.

Корректировать направление выстрела помогают микрорули в основании.

Точность такой пули выше обычной в 45 раз: на расстоянии в километр отклонение стандартного снаряда составляет 9 метров, а у самонаводящейся – 0,2 метра. Видимо, вскоре снайперы останутся без работы.

И напоследок – об оружии, которое появится в армиях мира только в отдаленной перспективе.

Так, во многих фантастических играх, книгах и фильмах мелькает пушка Гаусса – высокоточное оружие, действующее на принципах электромагнитного ускорения.

Принцип работы: ствол с пулей располагается внутри нескольких катушек, которые "втягивают" в себя снаряд. За счет этого достигается высокая скорость, бесшумность (только если скорость пули не превышает скорость звука), универсальность (может стрелять разными боеприпасами) и отсутствие отдачи.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, пушка Гаусса еще нескоро появится на вооружении: ей нужен компактный и мощный источник питания, а также надо уменьшить ее вес и габариты.

Похожее устройство, которое может применяться в армии – это рельсотрон. Его принцип действия основан на силе Лоренца, которая превращает электрическую энергию в кинетическую.

Он состоит из двух параллельных электродов (рельсов), подключенных к источнику тока. Между рельсами находится электропроводная масса, которая замыкает цепь и приобретает ускорение.

Рельсовый ускоритель способен разгонять снаряд до сверхбольших скоростей, а при определенных условиях он может разогревать и сжигать снаряд, превращая его в плазму. Но, как и у пушки Гаусса, у рельсотрона есть и недостатки: мощный источник энергии, а также обеспечение мощного и резкого импульса тока.

Сергей Блохин

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников