Депутаты предлагают сажать на два года за небрежное хранение оружия

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат предлагают внести в законодательство норму, закрепляющую уголовную ответственность за небрежное хранение оружия. В случае, если из этого оружия убили людей, владельца, небрежность которого и стала причиной гибели, предлагают сажать на 2 года.

"Необходимость включить в нее (в статью 224 УК России - ред.) квалифицирующий состав, связанный с последствиями, которые повлекли гибель людей, а не только тяжкие последствия. Исходя из этого нужно разграничить ответственность в том числе по части второй, повлекшей гибель людей, и предусмотреть санкции в виде лишения свободы до двух лет", - приводит слова председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой ИТАР-ТАСС.

Напомним, днем в понедельник, 3 февраля, ученик 10 класса школы №263 в Отрадном захватил одноклассников в заложники. Вооруженный подросток застрелил учителя географии и полицейского, который прибыл на место ЧП после сигнала "тревожной" кнопки охраны. Еще один сотрудник полиции с тяжкими ранениями был доставлен на вертолете в НИИ Склифосовского. Злоумышленника удалось обезвредить. Никто из детей не пострадал.

Ученики школы получили психологическую помощь. Следственные органы изъяли записи камер наружного наблюдения, установленных на здании учебного заведения. Мэрия рассматривает вопрос о внедрении системы полноценного видеонаблюдения внутри общеобразовательных учреждений.