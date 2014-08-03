Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

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В ночь с субботы на воскресенье сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя Volkswagen Transporter в поселке Хорлово. Он создавал угрозу жизни и здоровью другим автомобилистам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о том, что водитель Volkswagen Transporter находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские получили 3 августа в 0.20. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить водителя, однако он проигнорировал требование и продолжил движение.

Экипажем ДПС было принято решение о применении табельного оружия для остановки машины. В итоге Volkswagen Transporter был остановлен, за рулем оказался 53-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения, по факту применения оружия назначено проведение служебной проверки.