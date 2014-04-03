В квартире на юге Москвы обнаружен арсенал оружия

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Сотрудники полиции нашли в квартире на юге Москвы арсенал оружия и задержали его владельца, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Согласно материалам оперативников, в квартире задержанного были найдены спортивные винтовки "Урал 5-1", "Урал 6-1", "Тоз 8-01" и "Тоз 12-01", охотничьи карабины "Тоз-16","-17", "-18", "-78", а также 18 патронов калибра 5.6 мм и 10 патронов калибра 7.62 мм к нарезному и комбинированному охотничьему оружию.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов", подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.