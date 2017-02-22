Орхидеи с запахом мандариновой шкурки появились в "Аптекарском огороде"

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

Экспозицию VIII фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" обновили к праздникам, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Сад пополнился новыми орхидеями, в числе которых ароматная алая Вайлстекеара с запахом мандариновой шкурки. Появятся также фаленопсисы, именуемые "мотыльками", цимбидиумы, или "лодочки", и другие орхидеи.

Гости смогут увидеть множество новых родственниц ананаса. А Пальмовую оранжерею украсили геликонии, или Клешни лобстера.

Детальную информацию о растениях можно будет получить на экскурсиях "Там, где всегда лето", которые проведут в следующие дни:





23 февраля в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30;

24 февраля в 14:30, 16:00;

25 февраля в 11:30;

26 февраля в 12:30, 13:00, 14:00, 15:30.

Предварительная запись не нужна.