22 февраля 2017, 12:11

Культура

Орхидеи с запахом мандариновой шкурки появились в "Аптекарском огороде"

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

Экспозицию VIII фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" обновили к праздникам, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Сад пополнился новыми орхидеями, в числе которых ароматная алая Вайлстекеара с запахом мандариновой шкурки. Появятся также фаленопсисы, именуемые "мотыльками", цимбидиумы, или "лодочки", и другие орхидеи.

Гости смогут увидеть множество новых родственниц ананаса. А Пальмовую оранжерею украсили геликонии, или Клешни лобстера.

Детальную информацию о растениях можно будет получить на экскурсиях "Там, где всегда лето", которые проведут в следующие дни:

  • 23 февраля в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30;
  • 24 февраля в 14:30, 16:00;
  • 25 февраля в 11:30;
  • 26 февраля в 12:30, 13:00, 14:00, 15:30.

Предварительная запись не нужна.

Чучело Масленицы из злаков, пальмы и бамбука сожгут в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 26 февраля в рамках "Цветочной масленицы". В этот день на празднике также можно будет попробовать блины с разными начинками.

Ежегодная выставка "Репетиция весны" с Масленичной ярмаркой ремесленных продуктов, сырными мастер-классами и дегустацией пирогов пройдет в "Аптекарском огороде" с 23 февраля по 19 марта.

Более восьми тысяч растений зацветут для москвичей на два месяца раньше положенного срока. Для этого специалисты применили методику под названием "выгонка".

Гостям сада представят редкие самые черные тюльпаны в мире "Королева Ночи". Всего на выставке покажут более 300 сортов луковичных растений.

орхидеи Ботанический сад МГУ Аптекарский огород фестивали и праздники

