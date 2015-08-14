В Москве пройдут прослушивания конкурса Микаэла Таривердиева

29 августа в Москве открывается IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. Прослушивания I тура состоятся 29 и 30 августа в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры. В этом году конкурс пройдет в девятый раз.

Первый тур девятого Конкурса проходит в Канзасе (США), Гамбурге (Германия) и Москве (Россия). Для участия в августовских прослушиваниях в Москве было подано 13 заявок от органистов из России, Армении, Польши, Латвии, Голландии. В жюри этого этапа вошли именитые российские и зарубежные музыканты: Иван Розанов (Россия), Любовь Шишханова (Россия), Джеймс Девид Кристи (США), Таливалдис Декснис (Латвия), Томас Трасс (Эстония).

Второй и третий туры Конкурса состоятся в Калининграде с 3 по 9 сентября 2015 года.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева – единственный международный конкурс исполнителей на органе в России, зарекомендовавший себя как авторитетнейшее музыкальное состязание мирового уровня. Оно впервые стартовал в Калининграде с 1999 года при поддержке Министерства культуры России, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел и мэрии города Калининграда.

Все туры конкурса проходят на известных площадках, где установлены знаменитые инструменты: в Органном центре Университета Канзаса (Dane&Pole Recital Hall), на большом органе Кирхи Св.Михаила (Гамбург), в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры (Москва), в Концертном зале Калининградской филармонии, в Кафедральном Соборе Калининграда.