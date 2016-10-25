Форма поиска по сайту

25 октября 2016, 17:28

Общество

ФСИН опровергла побег из "Черного дельфина"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщение о побеге из колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" (ИК-6), сообщает пресс-служба ФСИН.

По данным ведомства, осужденный сбежал не из самого "Дельфина", а с рабочего участка колонии-поселения, расположенной рядом.

Утром 25 октября стало известно о побеге из ИК-6 Александра Александрова, осужденного за разбой и приговоренного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. По данным оренбургского управления ФСИН (там находится "Черный дельфин"), заключенный сбежал с объекта по производству шлакоблоков.

"Черный дельфин"

Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецк. В настоящее время там содержатся около 700 человек, количество персонала — около 900 человек. Неофициальное название ИК происходит от фонтана со скульптурой, изображающей черного дельфина.

За всю историю тюрьмы не было совершено ни одного удачного побега. Есть версия, что "Черный дельфин" – колония с самым строгим режимом.

В разные годы в ИК находились (или находятся до сих пор) маньяк Владимир Муханкин, экс-глава службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин (осужден за заказные убийства), насильник Олег Рыльков (37 жертв) и знаменитый советский налетчик Сергей Мадуев.

