ФСИН опровергла побег из "Черного дельфина"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщение о побеге из колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" (ИК-6), сообщает пресс-служба ФСИН.

По данным ведомства, осужденный сбежал не из самого "Дельфина", а с рабочего участка колонии-поселения, расположенной рядом.

Утром 25 октября стало известно о побеге из ИК-6 Александра Александрова, осужденного за разбой и приговоренного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. По данным оренбургского управления ФСИН (там находится "Черный дельфин"), заключенный сбежал с объекта по производству шлакоблоков.