16 мая 2017, 12:25

Общество

МИД России опроверг передачу секретных данных Лаврову Трампом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения о передаче Дональдом Трампом секретной информации министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом она написала на свой официальной странице в Facebook.

"Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо – последнее время это уже не только вредно, но и опасно", – пишет Захарова.

Она напомнила, что 11 мая предупреждала о планах американских СМИ выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Все это должно было сопровождаться не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, придающими "очередному фейку основательности и достоверности".

Однако часть плана была разрушена, когда МИД опубликовал фотографии – это положено по всем законам профессиональной этики, отметила Захарова.

Встреча Лаврова и Трампа прошла 10 мая в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. После этого некоторые экс-сотрудники американских спецслужб заявили СМИ, что российский фотограф, которого пустили на встречу, мог пронести прослушивающее оборудование.
