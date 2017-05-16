МИД России опроверг передачу секретных данных Лаврову Трампом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения о передаче Дональдом Трампом секретной информации министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом она написала на свой официальной странице в Facebook.

"Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо – последнее время это уже не только вредно, но и опасно", – пишет Захарова.

Она напомнила, что 11 мая предупреждала о планах американских СМИ выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Все это должно было сопровождаться не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, придающими "очередному фейку основательности и достоверности".

Однако часть плана была разрушена, когда МИД опубликовал фотографии – это положено по всем законам профессиональной этики, отметила Захарова.