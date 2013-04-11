Любимов не будет восстанавливать спектакли в театре на Таганке

Юрий Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер и режиссер Юрий Любимов опроверг распространившуюся в СМИ информацию о намерении заняться восстановлением авторских спектаклей в театре на Таганке. Артист назвал сообщения "ложными и безосновательными".

"Источники, которые это передали, со мной не связывались. С момента моего ухода с "Таганки" я никому никогда не давал никакой информации о моем немедленном возвращении в созданный мною театр", - так Юрий Петрович прокомментировал ситуацию ИТАР-ТАСС.

Напомним, что накануне в ряде интернет-сми сообщалось о достигнутой договоренности между Любимовым и департаментом культуры Москвы, которое касается возвращения режиссера в театр для работы над некоторыми спектаклями.

В ведомстве информацию не подтвердили, отметив, что после встречи Юрия Любимова с главой департамента культуры Сергеем Капковым никаких новых сведений относительно сотрудничества режиссера с театром на Таганке не поступало.

На мартовской встрече Юрий Петрович заявил о том, что не собирается возвращаться в театр, но примет участие в юбилейных мероприятиях.

Ранее, Любимов выразил озабоченность тем, что его спектакли в театре на Таганке ставятся без непосредственного авторского участия. Мастер подчеркнул, за последние два года к нему не поступило ни одного вопроса по постановке или подбору актеров, между тем по данным режиссера, спектакли в театре идут с произвольными изменениям мизансцен. Речь идет о постановках "Тартюф", "Добрый человек из Сезуана", "Владимир Высоцкий", "Мастер и Маргарита", "Арабески", "Горе от ума", "Маска и душа" и "Антигона".