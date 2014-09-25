Москвичи решат, включать ли маршрутки в единую систему городского транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти планируют включить всех частных перевозчиков в городскую систему общественного транспорта и перевести их на единые стандарты работ. Хорошая ли это идея и какие именно стандарты нужны, москвичи смогут решить с помощью опроса, запущенного в сервисе "Активный гражданин".

Сейчас частные маршрутки перевозят около 20% всего пассажиропотока наземного транспорта. Однако не все так гладко, вед у частных перевозчиков дороже билеты, отсутствуют льготы и часто используется устаревший подвижной состав. Поэтому власти готовятся провести реформу по включению маршруток в единую транспортную систему города.

С 25 сентября по 15 октябряв москвичам предлагают ответить на два вопроса. Сначала горожан спрашивают, какие особенности коммерческих перевозчиков для удобства и комфорта пассажиров необходимо оставить без изменения. Можно выбрать два варианта из следующих: