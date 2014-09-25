Москвичи решат, включать ли маршрутки в единую систему городского транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС
Власти планируют включить всех частных перевозчиков в городскую систему общественного транспорта и перевести их на единые стандарты работ. Хорошая ли это идея и какие именно стандарты нужны, москвичи смогут решить с помощью опроса, запущенного в сервисе "Активный гражданин".
Сейчас частные маршрутки перевозят около 20% всего пассажиропотока наземного транспорта. Однако не все так гладко, вед у частных перевозчиков дороже билеты, отсутствуют льготы и часто используется устаревший подвижной состав. Поэтому власти готовятся провести реформу по включению маршруток в единую транспортную систему города.
С 25 сентября по 15 октябряв москвичам предлагают ответить на два вопроса. Сначала горожан спрашивают, какие особенности коммерческих перевозчиков для удобства и комфорта пассажиров необходимо оставить без изменения. Можно выбрать два варианта из следующих:
- сохранить действующую маршрутную сеть
- сохранить интервалы движения
- сохранить возможность оплаты проезда в салоне
- затрудняюсь ответить
- это должны решать специалисты
- предложить свой ответ
- возможность проезда по городским билетам ("Тройка", "Единый", ТАТ, "90 минут")
- наличие льгот для пенсионеров, студентов и школьников
- единые требования к автобусам в части комфорта пассажиров
- переход на парк автобусов большей вместимости
- обеспечение проезда для маломобильных граждан
- единые стандарты в профессиональном поведению водителей и контролеров
- подключение частников к общей системе информирования пассажиров
- единые требования к расписанию и интервалам движения
- затрудняюсь ответить
- это должны решать специалисты
- предложить свой ответ
Кроме того, горожанам предлагается определить, чего же маршруткам не хватает, и выбрать новые условия пользования этим транспортом. На этот раз можно отметить уже три ответа из 11 возможных:
За прохождение опроса начисляется 30 баллов.
Ранее замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин отметил, что интеграция частных перевозчиков в единую систему общественного транспорта с едиными билетами необходима. "Сейчас частные перевозчики мало регулируются – департамент транспорта только согласует маршруты. Из-за этого не всегда выполняются требования к безопасности пассажиров, характеристикам подвижного состава, выполнению заявленных интервалов. Например, частные перевозчики часто не ходят в непиковое время, так как загруженные на 20% автобусы не окупаются", - сообщил Пронин.
Напомним, 8 сентября в городе уже стартовал пилотный проект: на четырех маршрутах "Автолайна" теперь можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.
Через турникеты пассажирам приходить не придется. У водителей "Автолайна", кроме того, можно приобрести "ТАТ" на 4 поездки (100 рублей) и билет "90 минут" на 1-2 поездки (50 и 100 рублей). Микроавтобусы, в которых принимают электронные проездные билеты, помечены специальными стикерами. Оплатить проезд удастся и по старой схеме.
"Активный гражданин""Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.