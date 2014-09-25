Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2014, 17:07

Общество

Москвичи решат, включать ли маршрутки в единую систему городского транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти планируют включить всех частных перевозчиков в городскую систему общественного транспорта и перевести их на единые стандарты работ. Хорошая ли это идея и какие именно стандарты нужны, москвичи смогут решить с помощью опроса, запущенного в сервисе "Активный гражданин".

Сейчас частные маршрутки перевозят около 20% всего пассажиропотока наземного транспорта. Однако не все так гладко, вед у частных перевозчиков дороже билеты, отсутствуют льготы и часто используется устаревший подвижной состав. Поэтому власти готовятся провести реформу по включению маршруток в единую транспортную систему города.

С 25 сентября по 15 октябряв москвичам предлагают ответить на два вопроса. Сначала горожан спрашивают, какие особенности коммерческих перевозчиков для удобства и комфорта пассажиров необходимо оставить без изменения. Можно выбрать два варианта из следующих:

  • сохранить действующую маршрутную сеть
  • сохранить интервалы движения
  • сохранить возможность оплаты проезда в салоне
  • затрудняюсь ответить
  • это должны решать специалисты

  • предложить свой ответ

    • Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

    Кроме того, горожанам предлагается определить, чего же маршруткам не хватает, и выбрать новые условия пользования этим транспортом. На этот раз можно отметить уже три ответа из 11 возможных:

    • возможность проезда по городским билетам ("Тройка", "Единый", ТАТ, "90 минут")
    • наличие льгот для пенсионеров, студентов и школьников
    • единые требования к автобусам в части комфорта пассажиров
    • переход на парк автобусов большей вместимости
    • обеспечение проезда для маломобильных граждан

    • единые стандарты в профессиональном поведению водителей и контролеров
    • подключение частников к общей системе информирования пассажиров
    • единые требования к расписанию и интервалам движения
    • затрудняюсь ответить
    • это должны решать специалисты

    • предложить свой ответ

      • За прохождение опроса начисляется 30 баллов.

      Ссылки по теме


      Ранее замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин отметил, что интеграция частных перевозчиков в единую систему общественного транспорта с едиными билетами необходима. "Сейчас частные перевозчики мало регулируются – департамент транспорта только согласует маршруты. Из-за этого не всегда выполняются требования к безопасности пассажиров, характеристикам подвижного состава, выполнению заявленных интервалов. Например, частные перевозчики часто не ходят в непиковое время, так как загруженные на 20% автобусы не окупаются", - сообщил Пронин.

      Напомним, 8 сентября в городе уже стартовал пилотный проект: на четырех маршрутах "Автолайна" теперь можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.

      Через турникеты пассажирам приходить не придется. У водителей "Автолайна", кроме того, можно приобрести "ТАТ" на 4 поездки (100 рублей) и билет "90 минут" на 1-2 поездки (50 и 100 рублей). Микроавтобусы, в которых принимают электронные проездные билеты, помечены специальными стикерами. Оплатить проезд удастся и по старой схеме.

      "Активный гражданин"

      "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

      Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.

      Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
      опросы наземный транспорт маршрутки стандарты Активный гражданин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика