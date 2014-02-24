ВЦИОМ опросил россиян о событиях на Украине

Площадь Независимости в Киеве. Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян об их отношении к событиям на Украине.

Согласно исследованию, практически все респонденты (94 процента) не хотят повторения подобных событий в нашей стране.

По мнению 75 процентов участников опроса, в России подобные массовые акции недопустимы. Не верят в возможность подобного развития событий 79 процентов опрошенных жителей городов-миллионников и 79 процентов селян.

Допускает формирование аналогичной ситуации в нашей стране только 15 процентов респондентов, но только при условии тяжелого затяжного экономического кризиса.

Опрос ВЦИОМ был проведен с 1 по 2 февраля 2014 года. Опрошено 1,6 тысяч человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.