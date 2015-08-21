Две трети россиян гордятся национальным флагом

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Большинство граждан России гордятся национальной символикой. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

Так, российским флагом гордятся 67 процентов наших сограждан (в 2014 году – 58 процентов), гербом – 69 процентов (с 57 процентов в 2014 года), гимном – 72 процента (с 59 процентов в 2014 году). Доля респондентов, испытывающих негативные эмоции по отношению к государственным символам, не превышает 2 процентов.

Лучше всего россияне помнят, что изображено на гербе страны – верный ответ дало 82 процента. Цвета и порядок полос российского триколора верно назвали 64 процента респондентов.

Точнее отвечали мужчины (71 процент), 25-34-летние (72 процента), высокообразованные (68 процентов), москвичи и петербуржцы (73 процента), хуже – женщины (58 процентов), пожилые люди (51 процент), малообразованные (44 процента), селяне (60 процентов). Четверть опрошенных (24 процента) правильно указала цвета, однако ошиблась с их расположением. И 7 процентов полностью неверно ответили на поставленный вопрос.

При этом первую строчку государственного гимна смог вспомнить 41 процент россиян. Молодежь в этом вопросе демонстрирует лучшие знания, чем представители старшего поколения (60 процентов от 18 до 24 против 25 процентов старше 60 лет), равно как и жители обеих столиц по сравнению с селянами (53 процента против 32 процентов), а респонденты с высоким достатком по сравнению с малообеспеченными (53 процента против 33 процентов).

Ошибочные предположения высказали 24 процента и еще 35 процентов не дали какого-либо варианта ответа.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 46 регионов России.

Напомним, в субботу 22 августа в России празднуют день герба и флага. Праздник утвержден в 1994 году указом Бориса Ельцина.

Отметим, что недавно депутаты Госдумы предложили разрешить областным парламентам петь гимн России в начале и в конце своих заседаний. Сейчас такого права, по словам авторов законопроекта, у местных парламентов нет.