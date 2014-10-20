Форма поиска по сайту

20 октября 2014, 17:00

Россияне стали реже читать печатные СМИ – опрос

Фото: M24.ru

За последние пять лет россияне стали реже читать печатные СМИ, соответствующий опрос провел фонд "Общественное мнение".

Так, 29% опрошенных признались, что стали реже читать газеты и журналы. 10% стали читать их чаще, а 23% - с такой же частотой.

При этом 36% респондентов сказали, что вообще не читают печатной прессы. Раз в неделю смотрят газеты и журналы 21%, несколько раз в неделю – 17%, а каждый день – 9%.

На вопрос "Почему вы не читаете печатные СМИ" 10% опрошенных (из 36% тех, кто их не читает) ответили, что получают новости из интернета, 9% ссылаются на нехватку времени, а 6% узнают новости из телепрограмм.

При этом первое место у тех, кто читает газеты, занимает бесплатная пресса. При этом мужчины больше внимания уделяют спортивным и автомобильным изданиям, а женщины – о здоровье, домашнем хозяйстве и моде.

