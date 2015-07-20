Москвичи помогут составить программу Дня города

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Сервис городских референдумов "Активный гражданин" запустил опрос, посвященный Дню города.
Программу праздника составят с учетом мнений участников проекта. В первом вопросе пользователям предлагают выбрать, какое мероприятие с прошлого праздника им хотелось бы вновь увидеть:
- Шествие участников фестиваля "Спасская башня" по Тверской улице;
- Детский День города;
- Концерт классической музыки под открытым небом;
- Фестиваль экологичного стиля жизни;
- Общегородской день экскурсий.
Еще два варианта – предложить свою идею или "Затрудняюсь ответить".
Второй вопрос – "Примете ли вы участие в праздновании дня города в этом году?". Вариантов четыре: "да", "нет", "Еще не решил(а)", "Затрудняюсь ответить".
В прошлом году свои проекты по празднованию Дня города жители столицы могли присылать на сайт департамента культуры и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным горожанам - опрос проводился в приложении и на сайте "Активного гражданина".
День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные осени. В этом году – 5 и 6 сентября