Жители района Крюково выберут спортивные мероприятия на 2015 год

Фото: m24.ru

Жителям Крюкова предлагают выбрать спортивные мероприятия, которые пройдут в районе в 2015 году. Соответствующий опрос стартовал в сервисе онлайн-референдумов "Активный гражданин".

Горожане могут выбрать соревнования по таким видам спорта, как футбол, волейбол, регби, единоборства и лыжные виды спорта. Кроме того, можно предложить и свои идеи.

В пояснении к опросу отмечается, что в 2014 году в Крюкове сдали в эксплуатацию регбийный стадион в 14 микрорайоне, а также провели ремонт спортивных площадок в 15 и 16 микрорайонах.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

"Из игровых видов спорта у нас развиты футбол и стритбол. В клубе "Фаворит" шашками и шахматами занимается около 40 ребят, а в клубе "Доверие" готовят резерв для регбийной школы, этот вид спорта пользуется в Зеленограде большой популярностью", - отметил заведующий сектором досуговой и спортивной работы Крюково Владимир Сапенский.

Ранее M24.ru сообщало, что в "Активном гражданине" открылась серия голосований о городской программе "Моя улица". На первом этапе москвичи высказали свое мнение о том, как благоустроить город, а на втором - как обустроить улицы.

Горожанам предлагалось выбрать до пяти самых важных, на их взгляд, преобразований, которые должны коснуться столичных магистралей. Среди вариантов: озеленение, улучшение освещения, появление удобной навигации, установка уличной мебели, создание условий для маломобильных граждан, а также организация велодорожек и парковочных мест и замена тротуарного покрытия.