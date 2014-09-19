Жители района Крюково выберут спортивные мероприятия на 2015 год

Фото: m24.ru
Жителям Крюкова предлагают выбрать спортивные мероприятия, которые пройдут в районе в 2015 году. Соответствующий опрос стартовал в сервисе онлайн-референдумов "Активный гражданин".
Горожане могут выбрать соревнования по таким видам спорта, как футбол, волейбол, регби, единоборства и лыжные виды спорта. Кроме того, можно предложить и свои идеи.
В пояснении к опросу отмечается, что в 2014 году в Крюкове сдали в эксплуатацию регбийный стадион в 14 микрорайоне, а также провели ремонт спортивных площадок в 15 и 16 микрорайонах.
"Из игровых видов спорта у нас развиты футбол и стритбол. В клубе "Фаворит" шашками и шахматами занимается около 40 ребят, а в клубе "Доверие" готовят резерв для регбийной школы, этот вид спорта пользуется в Зеленограде большой популярностью", - отметил заведующий сектором досуговой и спортивной работы Крюково Владимир Сапенский.
Ссылки по теме
- "Активные граждане" выберут формат фестиваля "Лучший город зимы"
- Москвичи поддержали введение единых правил оказания услуг в МФЦ
Ранее M24.ru сообщало, что в "Активном гражданине" открылась серия голосований о городской программе "Моя улица". На первом этапе москвичи высказали свое мнение о том, как благоустроить город, а на втором - как обустроить улицы.
Горожанам предлагалось выбрать до пяти самых важных, на их взгляд, преобразований, которые должны коснуться столичных магистралей. Среди вариантов: озеленение, улучшение освещения, появление удобной навигации, установка уличной мебели, создание условий для маломобильных граждан, а также организация велодорожек и парковочных мест и замена тротуарного покрытия.
"Активный гражданин""Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.