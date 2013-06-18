Пятая часть выпускников будут поступать в техникумы и колледжи

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году увеличилось количество выпускников школ, которые продолжат обучение в колледжах и техникумах. Однако большинство по-прежнему намерены поступить в вуз.

Согласно опросу родителей 11-классников, в вузы будут поступать 56% выпускников, что на 2% меньше, чем в прошлом году, а в колледжи и техникумы - 22%, что на 3% больше показателей 2012 года.

Среди специальностей, которые дает средне-специальное образование, называются повар-кондитер и машинист.

Стоит отметить, что решение о месте дальнейшего обучения детей взаимосвязано с уровнем материального достатка родителей. Так, в вузы собираются поступать в основном дети участников опроса с доходом выше 45 тысяч рублей в месяц.

Между тем 2% респондентов сообщили, что их дети после окончания школы не будут продолжать обучение, передает рекрутинговый портал SuperJob.