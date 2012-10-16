Главной бедой страны большинство россиян назвали ЖКХ

55 процентов населения считают, что главная беда в России - жилищно-коммунальная сфера. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения

Отвечая на вопрос, что является главной бедой страны, 55% россиян указали на жилищно-коммунальную сферу. Такие сведения удалось получить в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

В топ-5 проблем, названных россиянами в период с января, также попали инфляция, алкоголизм, наркомания, низкий уровень жизни и коррупция. На последнее место респонденты поставили задержку зарплаты.

По подсчетам экономистов, оплата коммунальных услуг съедает десятую часть бюджета наших сограждан. А ведь в следующем году тарифы могут повыситься.

Ранее сообщалось, что в 2012-м по всем видам ЖКХ жители Москвы заплатят на 4,9% процента больше, чем в прошлом.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, повышение тарифов зачастую зависит от показателей, на которые службы ЖКХ не могут повлиять напрямую. Речь, например, идет о цене на газ для тех, кто вырабатывает тепло и электронную энергию.