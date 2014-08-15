Москвичи выбрали лучшие секции спортивных учреждений Москвы

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С помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали секции в спортивных учреждениях города, в которых они готовы заниматься, сообщает пресс-служба проекта.

Ответы поступили разные в зависимости от округов Москвы. Это связано с тем, что в различных административных частях столицы работает разное количество спортивных учреждений разной направленности.

В частности, 35% жителей СЗАО проголосовали за секцию плавания для взрослых, 35% москвичей из ЮЗАО хотели бы заниматься акваэробикой, а 33% - мини-футболом.

29% жителей северо-востока выбрали велоспорт, а на западе 33% горожан проголосовали за туризм. В ЮАО 32% опрошенных отдали свои голоса за настольный теннис, а 28% - за шахматы. Стоит отметить, что секцию по футболу выбрали большинство жителей из трех округов - САО, ВАО и ЮВАО.

А вот 32% жителей ЦАО и 41% респондентов из Зеленограда сообщили, что хотели бы заниматься общей физической подготовкой.