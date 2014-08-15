Москвичи выбрали лучшие секции спортивных учреждений Москвы

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С помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали секции в спортивных учреждениях города, в которых они готовы заниматься, сообщает пресс-служба проекта.
Ответы поступили разные в зависимости от округов Москвы. Это связано с тем, что в различных административных частях столицы работает разное количество спортивных учреждений разной направленности.
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В частности, 35% жителей СЗАО проголосовали за секцию плавания для взрослых, 35% москвичей из ЮЗАО хотели бы заниматься акваэробикой, а 33% - мини-футболом.
29% жителей северо-востока выбрали велоспорт, а на западе 33% горожан проголосовали за туризм. В ЮАО 32% опрошенных отдали свои голоса за настольный теннис, а 28% - за шахматы. Стоит отметить, что секцию по футболу выбрали большинство жителей из трех округов - САО, ВАО и ЮВАО.
А вот 32% жителей ЦАО и 41% респондентов из Зеленограда сообщили, что хотели бы заниматься общей физической подготовкой.
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.