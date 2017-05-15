Более 20 тысяч человек проголосовали по программе реновации жилья в Москве

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова

Более 20 тысяч человек приняли участие в голосовании по программе реновации жилищного фонда в Москве с момента запуска опроса, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, к 14:00 понедельника, 15 мая, были поданы 20 219 голосов. Их предстоит верифицировать. 16 222 голоса отданы через проект "Активный гражданин", еще 3 997 с 08:00 – в центрах госуслуг.

Голосование о включении домов в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером и завершится 15 июня. В список для голосования вошли около 4,5 тысячи домов. В голосовании могут принимать участие собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.

Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]