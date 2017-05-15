Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 16:23

Общество

Более 20 тысяч человек проголосовали по программе реновации жилья в Москве

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова

Более 20 тысяч человек приняли участие в голосовании по программе реновации жилищного фонда в Москве с момента запуска опроса, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, к 14:00 понедельника, 15 мая, были поданы 20 219 голосов. Их предстоит верифицировать. 16 222 голоса отданы через проект "Активный гражданин", еще 3 997 с 08:00 – в центрах госуслуг.

Голосование о включении домов в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером и завершится 15 июня. В список для голосования вошли около 4,5 тысячи домов. В голосовании могут принимать участие собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.

Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation]Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru[/URLEXTERNAL]
7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Сергей Собянин 13 мая внес в Московскую городскую думу проект закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Документ включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации.

Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" , Программа реновации жилья в Москве
опросы контроль снос пятиэтажек Активный гражданин программа реновации строительство и реконструкция

