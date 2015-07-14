77% россиян считают несправедливым распределение доходов в стране - ВЦИОМ

Фото: ТАСС/Алексей Устимов
Большинство россиян по-прежнему считают несправедливым распределением доходов в обществе.
Такую точку зрения высказали 77% жителей страны (против 84% в 1990 году), говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 19% респондентов полагают, что блага между людьми в целом поделены верно (25 лет назад аналогичный ответ давали 8%).
"Если во времена перестройки существующую "несправедливость" объясняли прежде всего нелегальной выручкой и взятками (32%), то в наше время главной причиной считают неоправданно завышенные доходы некоторых людей (40%)", - отмечают социологи.
Более 80% респондентов заявили, что в стране стало больше нуждающихся, 25 лет назад такой ответ давали 69% жителей России. Бедность участники опроса объясняют, в частности, недостаточной помощью государства нуждающимся семьям, невозможностью детей из бедных семей получить хорошее образование и обыкновенной человеческой ленью.
При этом бедной россияне считают семью, доходы которой на одного человека не превышают в среднем 11,2 тысячи рублей в месяц.
27% россиян отмечают, что социально незащищенные слои населения получают несправедливо низкие доходы (против 23% в 1990 году). Число указывающих на "уравниловку" респондентов сократилось с 23% до 7%.
