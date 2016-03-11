Мосжилинспекция запустит онлайн-консультации в соцсетях

m24.ru/Михаил Сипко

В апреле Мосжилинспекция запустит онлайн-консультации в социальных сетях, сообщает mos.ru. Эксперты ответят на вопросы москвичей на официальной страничке инспекции в Facebook.

Консультации будут проводиться раз в месяц, начиная с 5 апреля. В дальнейшем задать вопрос в соцсети можно будет в первый вторник каждого месяца.

В течение дня компетентные сотрудники инспекции вместе с пресс-службой будут отвечать на вопросы москвичей по определенной теме, например, о порядке согласования перепланировки, нарушениях при проведении собраний собственников, разъяснении того, из чего состоит единый платежный документ и так далее.

За неделю до дня консультаций на страницах Мосжилинспекции в соцсетях опубликуют темы на выбор и проведут опрос подписчиков. Консультации посвятят вопросу, вызвавшему наибольший интерес москвичей.

Напомним, сейчас задать вопрос можно на официальном сайте Мосжилинспекции mgi.mos.ru в разделе "Обращения граждан", а также по телефону единой справочной правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.