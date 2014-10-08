Россияне считают современную молодежь образованной, но ленивой

Фото: M24.ru

Россияне считают современную молодежь более образованной по сравнению с предыдущими поколениями, однако обращают внимание на нелюбовь молодых людей к работе и недостаток у них целеустремленности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", пишет "Интерфакс".

Так, каждый третий (34%) респондент убежден, что среди современной молодежи больше тех, кто "не ставит целей и просто живет, плывет по течению". 30% опрошенных полагают, что большинство молодых людей ставит перед собой цели и стремится их достичь.

Среди жизненных целей молодежи россияне указали работу, карьеру, совершенствование в профессии (18%), образование (16%), деньги, богатство (12%).

При этом по сравнению с предыдущими поколениями современная молодежь кажется россиянами намного менее целеустремленной. Об активной жизненной позиции молодых людей в 1970-1980-е годы сообщает 61% опрошенных, о поколении 1990-х годов в подобном ключе отзываются 43% респондентов.

По мнению россиян, от советской молодежи современную отличает продвинутость, владение современными технологиями (12%), наглость, невоспитанность, неуважение к старшим (11%), информированность, развитость, ум, а также независимость, уверенность, раскованность (по 10%).

В целом, 43% опрошенных считают, что молодежь в наши дни умнее и образованнее, чем прежде. Обратного мнения придерживаются чуть более трети (35%) респондентов. Участники опроса нелестно отозвались о профессиональной деятельности молодых людей. Без малого половина (47%) респондентов сообщила, что молодежь не любит работать, делает это плохо. Лишь каждый третий (34%) положительно оценил работу молодых россиян.

Более трети (36%) респондентов понимают молодежь и симпатизируют ей, каждый пятый (20%) сообщил, что понимает молодое поколение, однако оно ему не нравится. У 9% опрошенных нет взаимопонимания с молодыми людьми и последние им не нравятся.

Практически каждый четвертый (24%) говорит о необходимости обеспечить молодежи доступ к принятию решений в экономике, общественной жизни, политике. Более чем половина (58%) россиян убеждена, что государство должно оказывать молодежи социальную поддержку, защищать ее интересы. Каждый второй (50%) видит среди задач властей воспитание подрастающего поколения.