Слова гимна России выучили более 40% граждан страны

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Слова гимна РФ знают 43 процента граждан, что в 1,5 раза больше, чем в 2005 году, сообщает "Левада-центр".

За десять лет количество граждан России, знающих текст гимна своей страны, увеличилось на 15 процентов. В 2005 году этот показатель составлял 28 процентов.

Чаще всего знанием слов государственного гимна могли похвастать молодые люди в возрасте 18-24 лет – 64 процента респонеднтов. Для сравнения среди жителей старше 55 лет гимн знает 34 процента граждан.

Половина россиян, знающих текст гимна, имеют высшее образование, 53 процента также располагают достатком выше среднего. Почти столько же среди них москвичей – 52 процента.

Несмотря на то, что знают текст гимна менее половины Россиян, 81 процент респондентов заявили, что граждане обязаны знать слова государственного гимна своей страны.

Опрос проводился среди 800 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Социологи также поинтересовались наличием у россиян дома государственного триколора.

Чаще всего граждане РФ держат дома небольшой флажок – 36 процентов опрошенных, большой флаг есть у 11 процентов, а 53 процента жителей России предпочли его не приобретать.

Напомним, в субботу 22 августа в России празднуют день герба и флага. Праздник утвержден в 1994 году указом Бориса Ельцина.

Отметим, что недавно депутаты Госдумы предложили разрешить областным парламентам петь гимн России в начале и в конце своих заседаний. Сейчас такого права, по словам авторов законопроекта, у местных парламентов нет.