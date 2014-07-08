Россиянки любят готовить и не доверяют домработницам - опрос

Фото: m24.ru

Более чем половине российских домохозяек приходится по душе работа по дому, также большинство из них не доверили бы свои заботы домработнице. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Больше всего россиянкам (57% опрошенных) нравится готовить. А самой неприятной обязанностью является глажка (26%) и мытье посуды (20%).

Мужчин тоже спросили о работе по дому, и выяснилось, что исполнять функции "домохозяев" по вкусу 36% респондентов. Приятнее всего представителям сильного пола заниматься мелким ремонтом. Российские мужчины тоже не очень любят мыть посуду (17%), но для многих из них это является частой домашней обязанностью (40%).

Несмотря на это, более половины респондентов обоих полов заявили, что не стали бы пользоваться услугами домработницы, даже если бы у них была финансовая возможность. Основными причинами отказа от посторонней помощи в ведении хозяйства стали недоверие к чужим людям (14%) и возможность справиться с домашними делами своими силами (14%).