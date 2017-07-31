Власти Венесуэлы продлили голосование из-за низкой явки

Фото: ТАСС/Juan Carlos Hernandez

Власти Венесуэлы продлили работу избирательных участков на выборах в учредительное собрание из-за низкой явки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление лидера венесуэльской оппозиции губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.

Работа участков продлена до 19:00 местного времени (02:00 понедельника Москвы), написал Каприлес в своем Twitter. Он написал, что люди не идут голосовать.

Tibisay Lucena como no hay gente en centros en todo el país 2:15 pm ya se está preparando para prorrogar!Dejarán vtv en el Poliedro! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 30 июля 2017 г.

Венесуэльские власти объявили о высокой явке избирателей.

Голосование в учредительное собрание проходило в воскресенье, 30 июля. Перед этим были запрещены манифестации и различные акции протеста.

Ранее оппозиция страны объявила о грандиозном марше и "штурме Венесуэлы". Оппозиция считает выборы нарушением конституции.