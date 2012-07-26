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Политика

26 июля 2012, 20:25

В центре Москвы проходит митинг оппозиции

оппозиция митинги улицы Геннадий Гудков власть

ИТАР-ТАСС

В Новопушкинском сквере в центре столицы на оппозиционный митинг собрались около 800 человек, информирует ИТАР-ТАСС. Участники акции намерены выразить поддержку подозреваемым и обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая этого года.

"По состоянию на 20 часов в митинге в Новопушкинском сквере участвуют около 800 человек. Из них около 150 - представители СМИ и блогеры", - сообщили в пресс-центре Главного управления МВД по Москве.

Собравшиеся уже развернули знамена "Левого фронта", флаги движения "Солидарность". Среди митингующих можно заметить молодых людей с флагами движения "Антифа", украинских националистов и даже людей с флагами Военно-Морского Флота СССР.

Сотрудники полиции контролируют ситуации в районе Пушкинской площади и на примыкающих к ней бульварах. Попасть на место проведения акции можно лишь через рамки металлоискателей.

Ни одного случая нарушения правопорядка пока не зафиксировано, передает с места событий корреспондент ИТАР-ТАССа.

Между тем один из организаторов митинга Дмитрий Гудков заявил "Интерфаксу", что в Новопушкинском сквере собралось около полутора тысяч человек.

Напомним, вчера прокуратура Центрального округа Москвы предупредила участников данного митинга о недопустимости нарушения закона.

Сюжет: Болотное дело

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