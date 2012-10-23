Первое заседание Совета оппозиции состоится 27 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Координационный совет оппозиции соберется на первое заседание 27 октября. Об этом заявил в своем блоге в ЖЖ глава Центрального выборного комитета, депутат Екатеринбургской городской Думы Леонид Волков. "Место будет объявлено дополнительно", – добавил он.

На заседании состоится официальное подведение итогов выборов, подписание итогового протокола и утверждение финансового отчета ЦВК, сообщает Волков. Также на заседании ЦВК сложит свои полномочия и прекратит деятельность.

"Короче, первое заседание КС организуем мы (ЦВК), а дальше уж, дорогие члены КС, давайте сами", – пишет Волков.

Напомним, 22 октября завершилось голосование по выборам в Координационный совет оппозиции. По общегражданскому списку в него вошли Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Гарри Каспаров, Ксения Собчак, Илья Яшин, Борис Немцов, Сергей Удальцов и другие. На выборах в КСО проголосовали более 81 тысячи избирателей, явка составила примерно 83%.