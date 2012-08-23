Россия не является тоталитарной страной - омбудсмен Лукин

ИТАР-ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не считает российский политический режим тоталитарным.

"Неправильно, когда говорят о том, что наша страна является тоталитарной страной. То, что мы здесь сидим, общаемся, я отвечаю на ваши вопросы - это все говорит о том, что у нас существует и пресса, и свобода", - сообщил Владимир Лукин на пресс-конференции 23 августа.

По мнению омбудсмена, передает "Интерфакс", ситуация с соблюдением прав человека в России не идеальна. "Если бы положение с правами человека было очень хорошим, я бы на следующий день ушел в отставку", - заявил Лукин. Однако, по его мнению, "состояние с правами человека хорошим не бывает нигде", но ситуацию надо стремиться улучшать.

Омбудсмен считает необходимым развитие в России института уполномоченных по правам человека, в том числе на региональном уровне. Он отметил, что уполномоченные в регионах и отраслях должны быть независимыми фигурами и избираться, в том числе профессиональным сообществом. "Главными критериями в их работе я считаю полезность для общества, авторитет. Также они должны соответствовать тем критериям, которые сложились в мире", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

За сутки до этого депутаты фракции "Справедливая Россия" - Илья Пономарев, Геннадий и Дмитрий Гудковы объявили о создании правозащитного движения "Анти-ГУЛАГ". По их мнению, в стране идут точечные политические репрессии. Кроме того, заявляет Геннадий Гудков, "открыта охота на лидеров оппозиции", а "правоохранительный беспредел стремительно превращается в НКВД образца 2012 года".

Депутаты заявляют, что новая структура будет независимой от партии "Справедливая Россия", но движение будет активно привлекать в свой состав гражданских лидеров.