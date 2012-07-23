"Эксперт": понедельник, 23 июля 2012 года

Наша революция

Ключевыми событиями прошедшего политического года были создание Общероссийского

народного фронта, декабрьский митинг на Болотной площади, «марш миллионов» 6 мая и

принятие законов о митингах и об НКО. Опершись на поддержку рабочего класса, российская

буржуазия однозначно ответила на претензии радикальной оппозиции.

Буржуазно-демократическая революция происходит у нас в стране с 1988 года, когда с

незначительными оговорками были разрешены частная собственность на средства производства

и частно-предпринимательская деятельность. За этими революционными для советской системы

шагами сугубо буржуазного характера последовала демократическая фаза революции. В 1989

году прошли конкурентные выборы, хотя еще не многопартийные и с квотой для КПСС.

С тех пор демократические и буржуазные фазы нашей революции следуют с некоторым сдвигом,

не накладываясь одна на другую. Даже не особенно углубляясь в историю вопроса, это легко

проследить. Иногда сдвиги фаз демонстрировали явные противоречия между буржуазными и

демократическими частями революционного процесса, в других случаях они не бросались в глаза.

Также в статье: о буржуазном и демократическом циклах о противоречиях в российской элите, о

буржуазной революции и государстве.

Корсет для бюджета

Возвращаемое Минфином в практику бюджетного планирования правило распоряжения

нефтегазовыми доходами позволит ограничить зависимость от них федеральной казны. Однако

власти пока не пришли к консенсусу о том, какой дефицит бюджета Россия может себе позволить.

Падение нефтяных цен на 35 долларов за баррель за апрель—июнь (в среднегодовом исчислении

оно означало бы сокращение годовых доходов федерального бюджета более чем на 2 трлн

рублей, или 17% запланированных на текущий год бюджетных расходов), похоже, оказало

весьма отрезвляющее воздействие на российские власти. В Бюджетном послании, оглашенном

президентом РФ как раз в тот момент, когда цена достигла дна (в июле на фоне нового витка

эскалации ближневосточной напряженности она несколько повысилась, и в конце прошлой

недели фьючерсы на баррель североморской марки Brent торговались уже почти по 108

долларов), центральное место было уделено бюджетному правилу, которое предстоит ввести со

следующего года.

Что газета, что шаурма…

Во многих городах России идет массовый снос газетных киосков. Для бизнеса это чревато

большими потерями, для читателей — сужением информационного пространства. Остановить

процесс могут федеральные власти, придав киоскам печати особый статус.

Вокруг киосков печати разгорается очередной скандал. В борьбе за цивильный вид улиц

муниципальные власти десятков городов сносят газетные киоски наряду с табачными,

пивными, фаст-фуда и прочими. Возмущения издателей, распространителей и читателей

газет и журналов власти практически не замечают. Но последствия таких действий могут быть

весьма плачевными. Прежде всего пострадают издатели и распространители: снизятся тиражи,

объемы полиграфических услуг, сократятся рабочие места и, как следствие, налоговые платежи,

некоторые компании обанкротятся. Федеральным властям пора вмешаться и придать киоскам

печати особый статус, ограждающий их от беспредела муниципалов.

Волонтеры под солнцем

Зачем обществу трагедия в Крымске

Многие волонтеры со своими добрыми побуждениями тратят силы, почти не приносят пользы

и парализуют город. Не факт, что этим должно заняться государство с его убийственными

организационными талантами — но нет никого, кто бы им объяснил.

У многих цивилизованных людей очень четкие запросы на то, какую именно помощь они хотят

оказать. И они четко представляют, какой хотят за свои деньги и усилия результат. Например,

смеющегося ребенка. Или растроганную благодарную бабушку, лопочущую «спасибо». Многие

россияне неравнодушны. Хорошо, что сейчас так модно.

Батюшка говорит, что они вспоминают о человеческом в себе, становятся людьми. Тогда понятно,

зачем нужны погибшие и пострадавшие в Крымске. Они выполняют очень важную общественную

функцию. Они оказывают нам психологические и духовные услуги, давая возможность

воспользоваться уникальной возможностью: почувствовать себя людьми.

Благодаря трагедии в Крымске мы получили шанс очнуться, вспомнить о человеческом в себе.

Вспомнить о национальной гордости за русское жертвенное великодушие. Лично, из собственных

рук, подарить ребенку из Крымска игрушку и вручить обездоленной бабушке одеяло. Или пахать

много дней подряд, очищаясь через труд, под раскаленным солнцем на разгрузке гуманитарной

помощи, или в затопленных домах, вытаскивая из них утонувшую в грязи мебель. Волонтеры

— большие безусловные молодцы, но дело не в этом. Когда некоторые из них стучатся в двери

потерпевших бедствие, раздают спасительные полные нужных предметов пакеты, они должны бы

сами сказать каждому крымчанину: "Спасибо".



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