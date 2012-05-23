Обзор московской прессы: 23 мая

Новый iPad, российские продажи которого стартуют 25 мая, впервые будет продаваться не только в сетях, торгующих электроникой, но и в фирменных салонах сотового оператора — МТС. Первая партия, завезенная в Россию, будет минимальной — 25000-30000 устройств, знают представители двух сетей – продавцов электроники. Вторая ожидается не раньше чем через две недели после начала продаж, говорит один из них. Стоить новый iPad будет ориентировочно 20000-35500 руб. в зависимости от объема памяти и функций. «Ведомости»

Расположенный на Рублевском шоссе виварий при Российском кардиологическом центре (ФГБУ «РКНПК») будет глобально обновлен и перестроен. На него из федерального бюджета будет выделено 640 млн рублей. Это будет четырехэтажный дом общей площадью 9 тыс. кв.м, где будут содержать более 1 тыс. животных: не только традиционных для опытов крыс и мышей, но также подопытных обезьян и кошек. Штатная численность вивария – 100 человек. «Известия»

Компания «Трансмашхолдинг», поставляющая для московского метро эскалаторы и вагоны, а также подвижной состав для железной дороги, может создать свою автотранспортную пассажирскую компанию. Об этом «Известиям» сообщил источник в компании. По его информации, новый перевозчик должен занять значительную долю городского рынка. В самом холдинге информацию пока не подтверждают. «Известия»

Московские власти уменьшат размер резервного фонда столицы более чем в два раза – с 42 млрд рублей, находящихся в данный момент на балансе фонда, до 18 млрд рублей. Причиной секвестирования резервных средств послужили изменения в федеральном законодательстве в части налогообложения крупных холдингов и расширение границ города. «Известия»

У оппозиционеров появился шанс возродить лагерь на Чистопрудном бульваре. Как стало известно «Ъ», вчера сразу несколько правозащитных организаций обжаловали решение Басманного суда Москвы о его ликвидации. По мнению правозащитников, суд превысил свои полномочия, постановив разогнать лагерь и признав оппозиционные гулянья незаконными. Городские власти согласились, что протестующие могут вернуться к памятнику Абаю, «но без ночевок». «КоммерсантЪ»

В Москве появится единая программа развития библиотек. Ранее они развивались самостоятельно. Участники конкурса на разработку программы признаются: мультимедийность не помогает привлечь читателей. Независимые издатели полагают, библиотека должна стать книжным клубом для думающей публики. «Московские новости»

В Подмосковье при поддержке РПЦ стартует программа по возведению центров русской культуры. Планируется, что больше комплексы православной направленности появятся в новых строящихся районах. Специалисты по связям с общественностью отмечают, церковь начинает использовать маркетинговые технологии продвижения на рынок. «Московские новости»

В пятницу во время празднования последнего звонка на Москве-реке пройдет около 140 водных прогулок. В них примет участие почти сотня московских школ, ученики разместятся на 70 с лишним прогулочных судах. В связи с этим, на реке от шлюза №9 до шлюза №10 будет дежурить 29 катеров спасательной службы и 90 спасателей. На катерах находятся средства для ликвидации любых ЧС. Оперативный штаб спасатели развернут на Крымском мосту. «Вечерняя Москва»