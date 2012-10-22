На выборах в Совет оппозиции проголосовали более 80 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

На выборах в координационный совет оппозиции проголосовали более 80 тысяч избирателей, явка составила примерно 83%.

"Голосование окончено. В выборах приняло участие 81801 избиратель, явка составила примерно 83%", – сообщил в своем блоге в Twitter глава Центрального выборного комитета, депутат Екатеринбургской городской Думы Леонид Волков.

В состав координационного совета войдут 45 человек. Кандидатуры выдвинули более 200 претендентов. В их числе – Сергей Удальцов, Борис Немцов, Евгения Чирикова, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков и другие. КСО избирается сроком на один год.