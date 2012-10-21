Полиция усилила меры безопасности на Трубной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 21 октября, состоится второй согласованный с мэрией митинг в поддержку выборов в координационный совет оппозиции. Акция будет проходить на Трубной площади с 15 до 20 часов.

Полиция усилила меры безопасности. Трубная площадь огорожена по периметру, возле ограждений стоят сотрудники правоохранительных органов. Полицейские дежурят и около станции метро, сообщает РИА Новости.

Первый митинг прошел на Трубной площади в субботу. В акции приняли участие около 600 человек.

Напомним, в состав Координационного совета войдут 45 человек. Кандидатуры выдвинули более 200 претендентов. В их числе – Сергей Удальцов, Борис Немцов, Евгения Чирикова, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков и другие. КСО избирается сроком на один год.