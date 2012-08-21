Навальный объявил об открытии праймериз оппозиции

ИТАР-ТАСС

Создатель и руководитель антикоррупционного проекта «РосПил» Алексей Навальный объявил о начале регистрации кандидатов на праймериз оппозиции. Для этого был создан сайт Центрального выборного комитета. Регистрация кандидатов началась 20 августа. Подать онлайн-заявку может любой желающий. Выборы пройдут в онлайн режиме 20-21 октября. Регистрация избирателей начнется с 10 сентября.

Цель выборов – создание координационного совета российской оппозиции. Всего в него будет избрано 45 человек. 30 из них будут отобраны избирателями по общероссийскому округу. Остальные 15 человек изберут с учетом их принадлежности к оппозиционным организациям – националистическим, либеральным, левым – по пять человек от каждой группы.

В своем блоге Алексей Навальный призывает регионы активно участвовать в будущих выборах и выставлять своих кандидатов.

"Один из самых принципиальных моментов: пора уже дать возможность регионам влиять на состав "лидеров" и региональным активистами дать возможность конкурировать с москвичами на равных", - написал оппозиционер.

На данный момент зарегистрировались только пять кандидатов, среди которых общественный деятель Федор Крашенинников и лидер демократической оппозиции Борис Немцов.