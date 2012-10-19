Оппозиционные партии Украины подписали соглашение о коалиции в Раде

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители политических сил, входящих в объединенную оппозицию "Батькивщина", и националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" подписали соглашение о формировании коалиции в Верховной раде Украины нового созыва.

Соглашение подписали представители Всеукраинского объединения "Батькивщина", партии "Фронт перемен", ВО "Свобода", "Народная самооборона", "Реформы и порядок", "Народный рух Украины", "За Украину", "Гражданская позиция", передает РИА Новости.

Под соглашением свою подпись поставила и отбывающая наказание экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Она передала подпись через адвоката Сергея Власенко.

"Это соглашение включает перечень законов, которые нам нужно будет принять в будущем парламенте", - заявил один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

Оппозиция намерена действовать совместно в Верховной Раде, в частности, по вопросам отмены "языкового" закона, пенсионной реформы и налогового кодекса. В перечень основных задач оппозиции также входит импичмент президента Виктора Януковича и освобождение из тюрьмы Тимошенко, которую оппозиция считает политзаключенной.

Ранее заместитель главы правящей на Украине Партии регионов, вице-премьер Сергей Тигипко выразил уверенность в том, что партия по результатам выборов в Верховную Раду сможет самостоятельно сформировать большинство.

Напомним, парламентские выборы на Украине пройдут 28 октября.