Следующий "Марш миллионов" перенесен на декабрь - Удальцов

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

Оргкомитет оппозиции перенес следующий "Марш миллионов" с 20 октября на начало декабря. Об этом заявил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Сегодня оргкомитет оппозиции решил провести следующий "Марш миллионов" в начале декабря - в годовщину начала массового протеста", - сообщил Удальцов "Интерфаксу".

При этом, по информации Удальцова, 20-21 октября пройдет акция в поддержку выборов в координационный совет оппозиции. По его словам, формат акции будет утвержден позже.

Напомним, оппозиционный "Марш миллионов" прошел в столице 15 сентября. По разным оценкам, он собрал в центре Москвы от 14 тысяч до 100 тысяч человек. В своем выступлении на акции Сергей Удальцов предложил оппозиции вновь собраться на массовый митинг 20 октября.

В тот же день представитель "Солидарности" Илья Яшин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что Удальцов объявил дату следующего марша, ни с кем ее не согласовав. Сопредседатель "Солидарности" Борис Немцов подтвердил, что еще не ясно, когда состоятся новые массовые акции оппозиции.

Один из организаторов "Марша миллионов" Сергей Давидис поддержал идею проведения новой акции, но также сообщил, что дата еще не утверждена окончательно. "Мне кажется, что в 20 октября ничего плохого нет. Будет перерыв в месяц с небольшим между мероприятиями. В любом случае это частная инициатива Удальцова, она не обсуждалась оргкомитетом. Я не вижу оснований, чтобы идею Удальцова не поддержать, она вполне разумная", - заявлял Давидис.

Автор проекта "Роспил" Алексей Навальный также отметил, что дата новой акции не обсуждалась. "У Сергея Удальцова есть своя организация, которая может проводить митинг в любое время. Решение о проведении общего митинга принимает оргкомитет, на котором вопрос об этой дате еще не ставился", - процитировала "Интерфаксу" слова Навального его пресс-секретарь Анна Ведута. По мнению Навального, сейчас важнее сосредоточиться на выборах в координационный совет оппозиции.