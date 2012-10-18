Задержан еще один подозреваемый в беспорядках на Болотной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один фигурант "Болотного дела" задержан Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Сергей Кривов подозревается в участии в массовых беспорядках и применении насилия.

По версии следствия, Кривов во время прорыва оцепления вырвал у одного из полицейских резиновую палку и нанес ею удары сотрудникам полиции. "Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности Кривова к совершению данных преступлений, в том числе показаниями свидетелей и потерпевших, а также видеосъемкой с места происшествия", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В материале подчеркивается, что следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех организаторов и участников массовых беспорядков.

Напомним, 12 октября Генеральная прокуратура России направила в суд первое из дел участников массовых беспорядков на Болотной. Максим Лузянин обвиняется по двум статьям - участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Он свою вину признал полностью. Только по одной из статей - участие в массовых беспорядках - ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Митинг на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.