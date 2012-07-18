Полиция задержала участников акции у Совета Федерации

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Несколько человек доставлены в среду в полицию за попытку проведения несанкционированного мероприятия в центре столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности.

Место проведения акции не уточняется, однако, как сообщает "Интерфакс", четверо активистов незарегистрированной партии "Другая Россия" были задержаны при проведении пикета возле здания Совета Федерации на улице Большая Дмитровка.

Сообщается, что акция планировалась в знак протеста против принятых в последнее время законов, уменьшающих свободы в России. Но едва активисты успели развернуть баннер с лозунгами, как были задержаны.

Сейчас активисты доставлены в расположенный рядом отдел МВД "Тверской".

Напомним, в минувший понедельник прошла еще одна несанкционированная акция. У здания Следственного комитета России полиция задержала четырех оппозиционеров, требовавших освободить задержанных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Помимо этого, пикетирующие требовали отставки председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.