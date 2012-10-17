Удальцов отпущен из Следственного комитета под подписку о невыезде

Сергей Удальцов отпущен под подписку о невыезде после допроса в СК. Он стал фигурантом дела о приготовлениям к организации массовых беспорядков

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов допрошен следователями Главного следственного управления СК России в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Оппозиционера отпустили под подписку о невыезде.

Сергей Удальцов дал показания о том, что к организации массовых беспорядков никакого отношения не имеет, но подтвердил факт своих встреч летом 2012 года в Минске с жителями Грузии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В квартире Сергея Удальцова и других оппозиционеров прошли обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители информации и документы.

Задержан помощник Удальцова Константин Лебедев, следственный комитет пытается установить местонахождение оппозиционера Леонида Развозжаева.

В материале отмечается, что "вопрос о предъявлении обвинения фигурантам уголовного дела будет решен в установленные законом процессуальные сроки".

Напомним, Сергей Удальцов был задержан сегодня, 17 октября. Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении оппозиционера Сергея Удальцова и других лиц уголовного дела по результатам проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Создатели "Анатомии протеста -2" утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме, который вышел на телеканале НТВ, продемонстрировано видео, где координатор "Левого фронта" Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине и массовых беспорядков в Белоруссии.