Против оппозиционера Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело

Уголовное дело в отношении оппозиционера Сергея Удальцова возбуждено по статье 212 "приготовление к массовым беспорядкам". Это сделано по результатам проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2"

Уголовное дело возбуждено в отношении оппозиционера Сергея Удальцова и других лиц по результатам проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина. По его словам, дело возбуждено по факту приготовления к массовым беспорядкам, у фигурантов дела проводятся обыски.

Создатели "Анатомии протеста -2" утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме, который вышел на телеканале НТВ, продемонстрировано видео, где координатор "Левого фронта" Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине и массовых беспорядков в Белоруссии.

Как заявил Маркин, установлено, что голос в фильме "Анатомия протеста-2" принадлежит Удальцову, а сама встреча происходила во второй половине июня этого года в Минске.

"Участие во встрече с грузинской стороны принимали председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, консул Грузии в Молдове Михаил Иашвили, а также трое их помощников. С российской стороны во встрече принимали участие лидер "Левого фронта" Удальцов, его помощник Лебедев, помощник депутата Государственной Думы Ильи Пономарева Развозжаев", - сказал официальный представитель СК.

В рамках уголовного дела следователи также проверят информацию о подготовке участниками данной встречи терактов на территории России. В случае если эта информация найдет своё подтверждение, ей будет дана соответствующая правовая оценка, подчеркнули в СК РФ.