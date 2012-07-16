В Москве предотвращена акция у здания Следственного комитета

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Москве у здания Следственного комитета России полиция задержала четырех оппозиционеров, требовавших освободить задержанных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов, всего в акции приняло участие 10 человек. Помимо требований освободить «политических узников», оппозиционеры призывали отправить в отставку председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Один из оппозиционеров Василий Кузьмин приковал себя наручниками к ограде СК РФ. По словам Удальцова, полицейские, снимая наручники с Кузьмина, повредили ему руку.

Сейчас задержанные находятся в автозаке. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.