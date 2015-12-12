Полиция задержала более 30 человек в Новопушкинском сквере

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Несогласованная акция оппозиции в Новопушкинском сквере в День Конституции завершилась задержанием порядка 30 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, на данный момент известно о 33 задержанных, они находятся в ОВД "Тверской" и "Мещанский". Некоторые задержанные все еще находятся в полицейских автобусах в районе Пушкинской площади.

Среди задержанных оппозиционеров члены партии "Яблоко", включая ее лидера Сергея Митрохина, правозащитник Лев Пономарев и журналист Александр Рыклин, а также один из авторов Конституции РФ, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров.

Накануне прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона организаторам оппозиционных несанкционированных шествия и митинга в центре Москвы.

"В правительство Москвы с уведомлением о проведении 12 декабря демонстрации от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом с количеством участников до 30 тыс. человек обратились организаторы этого публичного мероприятия Александр Рыклин, Сергей Шаров, Алексей Горинов, Лев Пономарев, Григорий Пасько, Елена Лукьянова, Андрей Пионтковский и Игорь Яковенко", - сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Елена Россохина.

Она отметила при этом, что "правительством города проведение акций не согласовано".